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Tech Debutta Rue Des Fleursla, classe senza tempo del lusso moderno Il 28 aprile al Cipriani di Monaco la presentazione del marchio di accessori disegnato da Giulia Miscali, con filiera interamente italiana ???????????????????????????????????? Il 28 aprile il Cipriani di Monaco sarà il perfetto palcoscenico e la splendida cornice per la prima ufficiale del nuovo brand. La collezione tutta made in Italy con l’allure del Principato è disegnata da Giulia Miscali. L’atmosfera del Principato: internazionalità, bellezze naturali, appuntamenti mondani e sportivi. La tradizione artigiana italiana: la più straordinaria del mondo. Il presente ricco però di passato e che ha già dentro il futuro. È questa l’anima di Rue Des Fleurs , un nuovo marchio di accessori: shopping bag, bucket bag , backpack , preziose clutch e borsoni da week – end che prende le mosse dal Principato di Monaco e ha la forza del made in Italy. L’intera catena produttiva è infatti italiana, con una ricerca dei materiali e una cura dei dettagli davvero rara. L’idea di lanciare una collezione che mettesse insieme l’allure del Principato e la forza della tradizione tricolore è venuta a Giulia Miscali, trentenne che vive entrambe le realtà. A Monaco ha creato il marchio nel 2014 e nella città monegasca, il prossimo 28 aprile, lo presenterà ufficialmente al Cipriani. Rue Des Fleurs ricorda il nome di Avenue des Fleurs, l’odierna Avenue de Grande Bretagne, un tempo punto di riferimento della lussuosa joie de vivre monegasca. Oggi Rue Des Fleurs è una via immaginaria in cui ogni numero civico dà origine ad una collezione. Lusso di alta qualità, giocato sulla sobrietà delle linee, volutamente senza tempo e dunque ad alta portabilità. Una sfida all’omologazione senza classe. Così per l’autunno – inverno si gioca su camoscio, cav allino, cocco stampato, vitello martellato o sauvage con interno di alcantara o tessuti di cotone ad hoc. Mentre la primavera estate scommette sul canvas, il lino, il cotone – camicie, la seta.

RUE DES FLEURS 7,Avenue de Grande Bretagne MC 98000 Monaco(P.té) info@ruedes fleursmonaco.com www.ruedesfleursmonaco.com Se si dovesse pensare ad un’immagine capace di rappresentare lo spirito di queste collezioni, la scelta cadrebbe istintivamente su Grace Kelly in “Caccia al ladro”, il celebre film di Alfred Hitchcock girato in Costa Azzurra con Cary Grant nella parte del protagonista. Qui la futura Principessa di Monaco è un’ereditiera elegante, bellissima ma anche intraprendente, sicura di sé, ironica. In una parola: moderna. Moderna dentro la tradizione è Rue Des Fleurs . Moderna e volutamente sobria anche nel logo, senza marchi chiassosi esibiti, perché a “parlare” siano solo la qualità e lo stile. Moderna è anche ad esempio la pochette in seta che si ispira alle linee anni Cinquanta, reinterpretandole con la sensibilità da Terzo millennio. Caratterizzata dalla chiusura ad ala di gabbiano a ricordare la scollatura di Grace Kelly, icona di stile e grazia senza tempo che il Principato di Monaco non ha mai dimenticato. Appuntamento dunque a Monaco in Avenue Princesse Grâce 1.



Giulia Miscali nasce a Genova nel 1986, entra nel mondo del lavoro già dai primi anni di università durante i quali coniuga lo studio con la sua più grande passione: La radio. Dopo un’esperienza di tre anni nella redazione di Radio Monte Carlo, è nella start up del canale televisivo Virgin Radio Italy.

Collaborando con il programma “She is in fashion” inizia ad appassionarsi di moda, perché il look, in fondo, è importante come una chit arra e un microfono nel scrive re la storia del rock. L’intuizione di creare Rue Des Fleurs ed una linea di accessori semplici e colorati sono il naturale frutto della sua personalità.

Cruciale nella sua vita, l’esempio del nonno pittore è da lui che prende un’innata passione per i colori e acquista la capacità di utilizzare la tavolozza e di giocare con quelli che saranno tendenza.

L’amore per il colore, la passione per la radio la portano a vivere a Monaco, nella zona del Principato che amano i Poeti: La rocca.





E’ quella parte di Monaco in cui sembra si respiri un profumo di altri tempi, una semplice eleganza che segna lo stile di Rue Des Fleurs. Ed è proprio tra i colori delle tele del nonno pittore, che nasce “Le sac 22”. Contemporaneamente entra nella

strutturacommerciale dell’emittente monegasca, anche con l’obiettivo di portare la moda ad investire in radio.

E così, oggi il prodotto ha deciso di farlo lei, con la passione e la firma delle aziende italiane.







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