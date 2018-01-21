Deja-vù Cucchietti: l’ex Toro para un rigore a Scarpa. Si resta sullo 0-0
Replicando quanto accaduto all'andata, Tommaso Cucchietti neutralizza un rigore alla Paganese: Scarpa fermato dal portiere della Reggina, si resta sullo 0-0 al Granillo
21 Gennaio 2018 - 17:08 | di Teo Occhiuto
Ancora una volta, la Reggina ringrazia Tommaso Cucchietti. Replicando quanto successo nella sfida di andata, infatti, il portierino amaranto ha neutralizzato un calcio di rigore concesso alla Paganese dall’arbitro De Tullio di Bari.
Grande reattività del numero 1 scuola Torino, bravissimo a fermare la massima punizione calciata – neanche male – dal capitano ospite Scarpa. Si resta, dunque, sullo 0-0 al Granillo.
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