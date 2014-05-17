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Del Negro’: ecco il primo album della giovane band del profondo sud

Chitarra, basso e batteria per otto tracce di rock strumentale: Del Negro, giovane trio calabrese nato a fine 2013, pubblica il primo album, registrato in Sicilia e uscito il 25 aprile

17 Maggio 2014 - 19:36 | di Redazione

Del Negro, trio calabrese di rock strumentale, autore dell'album uscito il 25 aprile 2014

Oggi vi presentiamo una giovane band calabrese del profondo sud. Il 25 aprile è nato il primo album della band made in Calabria.

Del Negro è un trio di rock strumentale nato sul finire del 2013.La line-up è composta da Luigi Malara (chitarra), Pasquale Pirrotta (basso) e Pasquale Cosentino (batteria).Le influenze sono varie e disparate, e convergono in composizioni semplici e dirette, fatte di riffs scarni rumorosi e ritmica potente, con improvvise aperture melodiche e dilatate. Il tempo di mettere su un piccolo repertorio, il trio decide di produrre il primo album e così, nel marzo del 2014, si sposta in Sicilia, allo studio di registrazione Ludnica Records di Ottavio Leo, per fissare su nastro 8 tracce che comporanno un disco, che ha visto la luce il 25 aprile dello stesso anno.

Contemporaneamente iniziano i primi live che li vede dividere il palco, fra gli altri, con (Allmyfriendzare)Dead e Plasma Expander. Da lì a poco, il trio inizia una collaborazione con la netllabel perugina, Vittek Records, che si occuperà della promozione online del disco.

Linkpagina Facebook:  https://www.facebook.com/delnegrobandstreaming e acquisto digitale: http://delnegrorc.bandcamp.com/etichetta:  www.vittekrecords.comContattie-mail: delnegroband@gmail.comtel: +39 333 2876367 (Luigi)DEL NEGRO – CD/MP3 (autoprodotto)Uscita 25/04/2014Registrato, mixato e masterizzato da Ottavio Leo, pressoLudnica Records, S. Teresa di Riva (ME)Marzo 2014Track list:1. EMOGLOBINA2. CATARRO3. URSA MINOR4. PIRANHA5. KATANA6. UMIDITA’7. EMICRANIA8. ARITMIA

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