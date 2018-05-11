Il consigliere delegato Martino: bonifica dell'ex Polveriera e di Modenelle di Arghillà e demolizione delle baracche di Ciccarello, un passo verso la rigenerazione

«La sinergia istituzionale attivata per l’area dell’ex Polveriera così come per aree come quella di Modenelle di Arghillà, dove di fatto era attiva una discarica a cielo aperto fino all’anno scorso, mette un punto a condizioni inaccettabili per un paese civile e per la nostra città».

«La demolizione delle baracche di Ciccarello ed il trasferimento delle famiglie e dei bambini in beni confiscati ed acquisiti al patrimonio comunale avvia concretamente un progetto di rigenerazione sociale e territoriale che riguarda tutta la città e la vita di tutti noi e che presto ».

«Sostituiamo grazie alla sinergia con la squadra Stato a ghetti senza regole, terra di nessuno, spazi di rigenerazione che rientrano nella disponibilità dei cittadini» dichiara Martino.

«Contestualmente attraverso azioni di delocalizzazione – aggiunge il consigliere delegato alla legalità e trasparenza – operiamo una azione di socializzazione e integrazione della comunità rom e in genere delle fasce soggette a marginalizzazione, all’interno di una disegno istituzionale più ampio che mira ad assicurare autentica legalità e giustizia sociale e che presto si estenderà alla ex caserma Duca d’Aosta».

Da Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti – conclude Martino- posso anticipare di una ulteriore attività intersettoriale in corso di predisposizione che mira ad attivare ulteriori strumenti normativi comunali e funzionali al cittadino per assicurare al territorio una continua opera di monitoraggio, verifica, denuncia e attenzione delle situazioni di ordine e sicurezza».

Il lavoro è ancora lungo- conclude la nota del consigliere Martino- ma il percorso avviato è ben tracciato.