Metro City, il sindaco f.f. Versace: “Dialetto simbolo della nostra identità”

"I ragazzi della Scuola Media Don Bosco hanno dimostrato che la riscoperta del dialetto è uno dei simboli più autentici della nostra identità”, le parole di Versace



“In un tempo in cui la comunicazione e l’iperdigitalizzazione sembrano aver ostruito ogni spazio di apprendimento e valorizzazione delle nostre origini e del nostro passato, i ragazzi della Scuola Media Don Bosco hanno dimostrato che la riscoperta del dialetto è uno dei simboli più autentici della nostra identità” – sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, intervenuto a Pellaro, all’iniziativa promossa dalla Proloco ‘Reggio Sud’ in occasione della Giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali.

Presente anche il Consigliere comunale Giovanni Latella, ad un momento che il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana ha definito “un’occasione per far riaffiorare i ricordi di conversazioni, racconti e aneddoti con i nostri nonni, memoria storica e custodi di una tradizione fatta di prossimità e valori, che un po’ tutti rimpiangiamo, perché siamo catapultati in un mondo che non consente soste, e purtroppo, molto spesso ci spinge ad allontanarci dalla conoscenza delle nostre radici”.

“Ma fortunatamente – conclude la nota – grazie allo sforzo di persone come Concetta Romeo, instancabile presidente della Proloco, e soprattutto, grazie alla sensibilità di dirigenti scolastici come la dottoressa Nicolò, e del corpo docente della ‘Don Bosco’, la valorizzazione del nostro passato attraverso lo studio e l’approfondimento del nostro dialetto, riesce ad albergare nel percorso di formazione e di crescita dei ragazzi, garantendo loro un arricchimento culturale che li aiuterà certamente nella costruzione del loro futuro”.