Dialogo sugli sforzi umani per mantenere il rapporto tra natura e cultura
L'8 febbraio alla biblioteca comunale De Nava un dialogo sugli sforzi umani per mantenere vivo il rapporto tra natura e cultura
07 Febbraio 2017 - 09:53 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza l’incontro su “I diritti fondamentali ed effettività della tutela”, dialogo sugli sforzi umani per mantenere vivo il rapporto tra natura e cultura.
Intervengono: Antonino Monorchio, professore di Psicologia Sociale presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; Domenico Siclari, professore di Diritto Amministrativo presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS.
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