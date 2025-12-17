Si avvicina il giorno del grande appuntamento: la fiamma olimpica a Reggio Calabria
"Intercultura protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica: un ponte di pace a Reggio Calabria per Milano-Cortina 2026"
17 Dicembre 2025 - 10:05 | Comunicato
Il prossimo 19 dicembre, la magia dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 arriverà a
Reggio Calabria, che accoglierà una tappa del percorso della Torcia Olimpica, simbolo millenario di
pace, unione e fratellanza tra i popoli.
Intercultura, Associazione impegnata da 70 anni nella promozione degli scambi giovanili e
dell’educazione interculturale, sarà protagonista di questa significativa tappa.
A portare la torcia saranno 20 tedofori. Si tratta di studenti e studentesse internazionali accolti
nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Messina e i Volontari di Reggio Calabria, Vibo
Valentia e Messina.
La partecipazione di Intercultura aggiunge un profondo significato all’evento, diffondendo il
dialogo tra giovani provenienti da paesi e culture differenti, e incarnando i principi universali di
pace e unione rappresentati dalla Torcia Olimpica.
Questo passaggio simbolico unisce idealmente la nostra regione al grande palcoscenico olimpico, in
un’occasione di festa, partecipazione e condivisione che coinvolgerà istituzioni, associazioni,
studenti e cittadini.