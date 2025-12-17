Si avvicina il giorno del grande appuntamento: la fiamma olimpica a Reggio Calabria

Il prossimo 19 dicembre, la magia dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 arriverà a

Reggio Calabria, che accoglierà una tappa del percorso della Torcia Olimpica, simbolo millenario di

pace, unione e fratellanza tra i popoli.

Intercultura, Associazione impegnata da 70 anni nella promozione degli scambi giovanili e

dell’educazione interculturale, sarà protagonista di questa significativa tappa.

A portare la torcia saranno 20 tedofori. Si tratta di studenti e studentesse internazionali accolti

nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Messina e i Volontari di Reggio Calabria, Vibo

Valentia e Messina.

La partecipazione di Intercultura aggiunge un profondo significato all’evento, diffondendo il

dialogo tra giovani provenienti da paesi e culture differenti, e incarnando i principi universali di

pace e unione rappresentati dalla Torcia Olimpica.

Questo passaggio simbolico unisce idealmente la nostra regione al grande palcoscenico olimpico, in

un’occasione di festa, partecipazione e condivisione che coinvolgerà istituzioni, associazioni,

studenti e cittadini.