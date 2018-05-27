Amare la Calabria vuol dire conoscere la sua storia, avere rispetto della sua terra, osservare ogni suo cambiamento, rispettare le sue tradizioni. Amare la Calabria significa conoscerne i suoi profumi e saper distinguere ogni suo prodotto. Vuol dire portare avanti le proprie idee con coraggio, vuol dire conservare e tramandare.

Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori.

Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo. Per questo motivo ogni settimana vi proporremo un proverbio calabrese.

“Fatti a nomina e va curchiti” letteralmente “Fatti la nomina e coricati”.

Questo modo di dire è molto utilizzato nella nostra città, così come in tutta la regione. Ogni occasione, per il reggino medio, è buona per affermare che, per aver successo in qualcosa, basta avere inizialmente una buona fama. Secondo il proverbio, tramandato di generazione in generazione, non è necessario sudare quotidianamente per ottenere qualcosa, ma basta qualche sforzo iniziale per poi vivere di rendita e “nomina”.

Ciò che “si dice” di qualcuno resta opinione comune nonostante i fatti in seguito lo smentiscano. Dopo aver conquistato una “buona reputazione” si potrà infatti dormire sonni tranquilli.