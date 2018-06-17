Ogni domenica un proverbio calabrese: oggi il detto sulla pentola della comunità che non bolle mai, quando ognuno aspetta che siano gli altri a fare

Amare la Calabria vuol dire conoscere la sua storia, avere rispetto della sua terra, osservare ogni suo cambiamento, rispettare le sue tradizioni. Amare la Calabria significa conoscerne i suoi profumi e saper distinguere ogni suo prodotto. Vuol dire portare avanti le proprie idee con coraggio, vuol dire conservare e tramandare.

Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori.

Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo. Per questo motivo ogni settimana vi proporremo un proverbio calabrese.

Questa domenica è la volta del detto:

“A pignata da cuminia non bugghi mai.

“ letteralmente “La pentola della comunità non bolle mai”.

Questo antico proverbio, tramandato di generazione in generazione, indica come nelle cose fatte insieme, ognuno pensa che siano gli altri a farsi carico dei lavori, ragion per cui difficilmente si arriverà ad una soluzione. In italiano si potrebbe dire che “Chi fa da sé fa per tre”, ma anche l’esempio calabrese della pentola rende molto bene l’idea.