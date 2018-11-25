Diciva me nonnu: “Putrusinu in ogni minestra”

Sono tanti coloro i quali credono di “raccontare” la Calabria. Per farlo, però, non bastano i fatti di cronaca, né la sua millenaria storia, né le sue indicibili bellezze, né gli infiniti talenti che vi risiedono. Per raccontare la Calabria è necessario conoscerla a fondo, toccarla con mano e sentire con essa una connessione vibrante, come un filo invisibile impossibile da spezzare.

Si perché la Calabria non è i suoi luoghi, non è ciò che “gli altri” credono di sapere, ma molto di più. La Calabria è fatta da tutte persone che la vivono, non da chi la deride, non da chi la vorrebbe veder morta, ne tanto meno di chi se ne ricorda solamente ogni tanto. La Calabria è una terra più viva che mai, nonostante l’avvicendarsi dei più disparati popoli, nonostante le battaglie che ha visto svolgersi sul suo territorio, la Calabria è di chi la ama, di chi la rispetta e di chi si rimbocca le maniche per farla rifiorire.

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Conoscere la Calabria attraverso i suoi abitanti

Per conoscere a fondo la nostra regione è dunque necessario conoscere i suoi abitanti, i loro usi ed i lori costumi. Per conoscere approfonditamente un calabrese è necessario entrare nella sua testa e cercare di capire il modo in cui pensa. Farlo è molto più semplice di quanto sembra, basta capire il suo linguaggio e ovviamente i proverbi che vengono tramandati da generazione in generazione.

In Calabria le tradizioni, le abitudini, i valori hanno una profonda importanza, per questo motivo anche i più giovani spesso sono portatori della saggezza di un’intera terra. Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato attraverso i suoi “detti“.

La rubrica sulla saggezza popolare calabrese

Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo. Per questo motivo ogni settimana vi proporremo un proverbio calabrese.

Questa domenica è la volta del detto:

“Putrusinu in ogni minestra” letteralmente “Prezzemolo in ogni minestra”.

Il significato del proverbio calabrese

Con questo proverbio i calabresi sono soliti indicare una persona che si infila in ogni discussione anche quando questa non la riguarda affatto. Il “putrusinu” in questione infatti non si lascia mai sfuggire l’occasione di intromettersi, di essere presente in situazione al fine di dire la sua.

La metafora con il prezzemolo viene utilizzata perchè si tratta di un ingrediente si utilizza in quasi tutte le pietanze o salse. Anche voi avete mai dato a qualcuno del ‘prezzemolo’?