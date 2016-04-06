Dieci finaliste per Miss Mondo Calabria e Sicilia

Successo di pubblico per l’interregionale del concorso di Miss Mondo Italia Calabria e Sicilia di domenica scorsa al Porto Bolaro.

Il prestigioso concorso internazionale targato nella nostra regione da Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, agenti monomandatari del concorso anche per la dirimpettaia Sicilia.

Dieci le finaliste che accederanno alle finalissime del prossimo 15 maggio al Porto degli Ulivi a Rizziconi, per le concorrenti calabresi, e del 22 a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, per quelle siciliane.

Ecco i nomi delle vincitrici.

Le vincitrici dell’interregionale

Prima classificata, con la fascia di Miss Vitality’s Giada Tropea, 23 anni, di Catanzaro.

Al secondo posto, per Miss Gil Cagné, ex aequo, per Sara Barone e Silvia Falco, entrambe siciliane di Siracusa.

Terzo podio, invece, per Valeria Cordaro di Spadafora, in provincia di Messina.

Ma alle gare conclusive per il 2016 hanno avuto accesso altre sei miss, che hanno ottenuto il riconoscimento dagli sponsor della manifestazione.

E quindi via libera per Erika Palmisciano, catanese, Naty Colica di Reggio Calabria, Alessia Corsaro, sempre di Reggio e Irina Buzzanca di Gioiosa Marea. E poi ancora Ilenia Nardo, di Siracusa e Sabrina Cardona di Reggio Calabria.

Le vincitrici che riusciranno a superare le finalissime nelle regioni di competenza previste per il mese prossimo, correranno a Gallipoli, a giugno, per il titolo di Miss Mondo Italia.

La giuria e lo spettacolo della serata

Le giovani hanno superato la selezione di una rigorosa giuria, composta da Marcello Frachea, Gianni Cannizzaro, Simona Felice, per la sezione sponsor, da Antonella Postorino, architetto e conduttrice della rubrica “Istruzioni per l’uso” della nota trasmissione radiofonica “Voices” di Radio Touring 104, condotta da Benvenuto Marra, presente tra i giurati. E poi ancora Andrea Mandalari, medico esterico, Giuseppe Cagliostro, Leo Talia, esperto di moda e Pino Cervasio, sales manager di Calabria Sposi.

Ad animare la kermesse, i passi di danza di Federica Scappatura e Saverio Carbone, medaglia di bronzo ai campionati mondiali italiani assoluti Fids 2016, e i simpatici trucchi del mago Plip.

La finalissima di metà maggio a Rizziconi sarà presentata da Luca Abete, direttamente dagli studi di Striscia la notizia.