Dierre Basketball, Lo Storto: ‘Vogliamo vittorie e continuità’

Seconda vittoria in due gare per la Dierre Reggio Calabria, che al Palamazzetto ha superato una Nova Basket mai doma, capace di rientrare dal -19 fino al -3 nell’ultimo quarto prima di arrendersi sul 95-89. Al termine della sfida, il coach della Dierre Dario Lo Storto ha analizzato la prestazione della sua squadra.

Bilancio della gara, tra cose fatte bene e aspetti da correggere: “In attacco abbiamo fatto delle belle cose nonostante il punteggio, ma abbiamo giocato proprio bene. Abbiamo avuto ancora troppe disattenzioni difensive, dobbiamo risolvere questo problema al più presto. È vero che mi piace giocare partite punto a punto, ma già alla seconda partita mi sono un po’ rotto di farmi recuperare“.

Sul campionato, sempre più imprevedibile: “Pensiamo a noi stessi.E’ proprio la mia filosofia. Le altre squadre mi interessano il giusto. Ovviamente prepariamo le partite, ma noi guardiamo noi stessi, il nostro percorso, e poi è un gruppo che si diverte“.

Il gioco corale? “A me piace che tutti tocchino il pallone, che tutti siano sempre pericolosi, e dobbiamo ancora migliorare quell’aspetto lì“.

Sguardo già alla prossima sfida: “Sarà una gara a Siracusa, secondo me, complicatissima Sarà un Leone ferito, è una squadra che ha dei nomi di veterani importanti come Sindoni, come D’Arrigo e non solo. È chiaro che serve continuità adesso anche in trasferta, però si vede che le gare le state veramente bene. La sfida? In campo in casa e fuori deve cambiare il meno possibile. Noi facciamo le nostre cose, andiamo là col rispetto di tutti, ma non possiamo avere paura per il campionato che vogliamo fare“