Dierre Basketball, Vozza show: ‘Le mie schiacciate? Mi alleno tantissimo’

Seconda vittoria in due gare per la Dierre Reggio Calabria, che al Palamazzetto ha battuto la Nova Basket 95-89 al termine di una partita spettacolare, impreziosita da due schiacciate mostruose di Davide Vozza, autentico showman della serata. Al termine del match, la combo-guard pugliese ha analizzato la prestazione.

“Secondo me è stata una prova dai mille significati – esordisce Vozza – perché la rimonta che fa la Nova fa capire come di scontato non ci sia nulla in questo campionato, però è andata bene. È stata sicuramente una partita molto bella da vedere, anche se a un certo punto verso il terzo quarto siamo calati proprio di intensità e abbiamo, diciamo, smesso tra virgolette di giocare. Però da questo dobbiamo trarre vantaggio perché possiamo imparare bene per le prossime partite“.

Da dove nasce il suo atletismo? “In realtà da molto poco, però sì, ci stiamo allenando tantissimo, quindi fortunatamente a livello di gambe siamo messi bene e quindi niente. Sono alto 1,90 non è troppo alto. Il consiglio per quelli che vorrebbero schiacciare come me? Allenarsi tanto e basta”.

Sul gruppo che si sta formando: “Mi sto trovando molto bene con i ragazzi e si sta creando appunto un bel gruppo, perché leghiamo, abbiamo legato tantissimo e penso si veda comunque da come giochiamo, perché ci passiamo molto la palla e quindi si vede. Certe volte pure troppo, devo dire. Sì, a volte sì, esageriamo“.