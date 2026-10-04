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Dierre brilla e poi resiste alla agguerrita Nova: schiacciate e spettacolo al ‘Mazzetto’

Seconda vittoria in due gare, contro una squadra ostica, capace di rientrare dal -19 fino al -3 nell’ultimo quarto

04 Ottobre 2026 - 10:45 | Comunicato

Dierre Nova

Prestazione di grande spessore per la squadra di coach Lo Storto, che davanti al pubblico amico offre triple, giocate spettacolari e schiacciate. La NOVA, dal canto suo, non ha mai smesso di lottare: dopo essere sprofondata fino a -19, ha costruito una rimonta notevole nel finale, arrendendosi solo sul 95-89. Protagonista assoluto Miladinovic, autore di 35 punti.
L’avvio è equilibrato: la NOVA trova anche il vantaggio sull’8-9 con Miladinovic, ma la Dierre chiude il primo quarto avanti 32-21, spinta dalle iniziative di Indelicato(Che mano) e Batalskyi. Nel secondo periodo i padroni di casa arrivano a +18 sul 39-21 con spirito di gruppo, passaggi su passaggi, palle rubate e schiacciate. La Nova prova a reagire con Miladinovic, La Bua e si riporta fino al -6 sul 42-36. Quando la partita sembra riaprirsi, però, la Dierre cambia marcia: negli ultimi 90 secondi del primo tempo Batalskyi e Indelicato guidano l’attacco reggino, Marcone colpisce in transizione, modello Van Exel, e i locali chiudono sul 60-42.
Al rientro dagli spogliatoi la NOVA prova ancora a rientrare: due triple di Miladinovic e le iniziative di De La Cruz la portano fino al -12 sul 64-52. La Dierre, però, mantiene il controllo e allunga ancora con Marcone e Indelicato: al 30’ il vantaggio è di 17 punti, 79-62. Nell’ultimo quarto l’inerzia cambia completamente:in mezzo a tutto questo spiccano due schiacciate mostruose di Davide Vozza, Mvp aggiunto ed autentico showman. Poi arriva la giocata di Carlo Stella, che recupera un pallone, e Miladinovic completa la rimonta con la tripla del -6 al 35’. La Nova è di nuovo,clamorosamente dentro la partita. Basilare la tripla di tabella di Batalskyi per allontanare i siciliani.
Tra i protagonisti, ottima prova di Vozza, dominante in schiacciata, insieme a Misolic, Milijanic, Marcone e a un super Indelicato, mattatori della sfida.

Il tabellino

Dierre Reggio Calabria – NOVA Basket 95-89 (32-21; 60-42; 79-62) Dierre Reggio Calabria: Pes ne, Giorgino 20, Petrovic 4, Vozza 4, Milijanic 4, Batalskyi 18, Marcone 18, Natalini 13, Misolic 8, Indelicato 21. Coach: Lo Storto. NOVA Basket: Gentile 4, De La Cruz 18, Miladinovic 35, Carlo Stella 7, Pistoia, Hustak 7, Panna 10, La Bua 8, Girgensons. Coach: Pizzuto-Gentile.
Arbitri Caputo er Lo Presti

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