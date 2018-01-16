Rinviato per ragioni organizzative a giovedì 25 gennaio p.v. il sit-in che il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese doveva tenere il prossimo giovedì 18 a Roma presso il “Ministero delle Infrastrutture” a Porta Pia.

La manifestazione è indirizzata ad avere un incontro con il Ministro Graziano Delrio e con i vertici del Ministero per sostenere, alla luce di quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2018, il finanziamento della Diga sul Fiume Melito.

Il Consorzio comunque, continua a ribadire e sostenere la necessità di un intervento decisivo e congiunto tra Regione Calabria e Ministero per un’opera che vogliono 55 sindaci e che vuole assicurare sviluppo e lavoro alla Calabria e ai calabresi. Il Consorzio consapevole delle attuali opportunità non lascerà nulla di intentato.