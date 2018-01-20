Dimensione Cultura, la presentazione del libro di esordio del reggino Maurizio Caruso
Aperitivo e chiacchierata con l'autore alla libreria Laruffa per l'opera prima del reggino Maurizio Caruso, con musica dei Mir Project e reading di Sonia Caruso
20 Gennaio 2018 - 15:41 | di Eva Curatola
Nasce dalla collaborazione delle associazioni culturali “Fahrenheit 451” ed “Il giardino di Morgana” l’evento di presentazione dell’opera prima dello scrittore reggino Maurizio Caruso dal titolo “Tutto è morbido come un cuscino” edito da Maurizio Vetri Editore.
L’appuntamento è sabato 27 alle 18.30 presso la libreria reggina Laruffa di via Aschenez e prenderà la forma molto informale di un aperitivo/chiacchierata con l’autore.
La serata sarà arricchita musicalmente dal gruppo Mir Project e dal reading di Sonia Caruso.
L’introduzione della presentazione sarà a cura del poeta siciliano d’origine ma reggino d’adozione Sebastiano Impalà che ha realizzato la prefazione del libro.
Successivamente Gianni Vittorio, presidente dell’ass. Fahrenheit 451 porterà i saluti degli enti promotori prima di passare la parola a Domenico Guarna moderatore della serata ed allo stesso autore del libro Maurizio Caruso.
La serata troverà la sua conclusione con un aperitivo offerto dai promotori della serata.
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