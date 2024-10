Caos Sanità, si dimette Giuseppe Zuccatelli. Adesso la Calabria attende il successore

Il commissario Zuccatelli si è dimesso. Alla domanda ‘Dottore, conferma le sue dimissioni?’, l’ex Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e dell’azienda universitaria Mater Domini di Catanzaro, ha risposto con un secco ‘Si’.

DIMISSIONI ZUCCATELLI, LE PAROLE DI MORRA

“Siamo sulla buona #Strada” sono invece le parole del senatore pentastellato Nicola Morra sulla sua pagina FB che commenta così la notizia appresa.

Leggi anche

Adesso si attendono notizie dal Consiglio dei Ministri, riunito già in queste ore per trovare un nome valido ed una nuova figura che sia in grado di gestire la sanità in Calabria.