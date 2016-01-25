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Dior presenta la sua ultima creazione: la décolleté Dioressence

Dioressence è la nuova décolleté di Dior: scollo che allunga la gamba, tacco svasato e un centinaio di fasi di lavorazione made in Italy

25 Gennaio 2016 - 16:09 | di Redazione

Dioressence, la nuova scarpa décolleté di Dior in pelle

di M.Carmela Di Marte«Quando indossano i tacchi alti, le donne ritrovano un passo danzante, un’andatura ondeggiante», scriveva Christian Dior nelle sue memorie. Ed oggi, a distanza di oltre sessant’anni di design, la maison ha ideato – seguendo sempre le linee guida dettate dall’ideatore della casa di moda – un nuovo modello di dècolleté: la Dioressence.
Un modello unico nel suo genere, dallo scollo seducente – che allunga la gamba mettendo in risalto anche il collo del piede – e dal tacco concepito proprio per slanciare la silhouette e renderla seducente – attraverso la sua estremità leggermente svasata.
Interamente rivestita in pelle, la Dioressence nasce da oltre un centinaio di fasi di produzione, confezionata a pochi chilometri da Venezia, e che nasconde tutto il fascino e il mistero del made in Italy.
Una scarpa che rende seducente e femminile chiunque la indossi, ideale per ogni tipologia di donna, in qualsiasi momento della giornata, perché – come affermava Christian Dior: «le scarpe décolleté stanno bene con tutto».

La décolleté Dioressence della maison Dior

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