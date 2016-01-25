Dior presenta la sua ultima creazione: la décolleté Dioressence

di M.Carmela Di Marte – «Quando indossano i tacchi alti, le donne ritrovano un passo danzante, un’andatura ondeggiante», scriveva Christian Dior nelle sue memorie. Ed oggi, a distanza di oltre sessant’anni di design, la maison ha ideato – seguendo sempre le linee guida dettate dall’ideatore della casa di moda – un nuovo modello di dècolleté: la Dioressence.

Un modello unico nel suo genere, dallo scollo seducente – che allunga la gamba mettendo in risalto anche il collo del piede – e dal tacco concepito proprio per slanciare la silhouette e renderla seducente – attraverso la sua estremità leggermente svasata.

Interamente rivestita in pelle, la Dioressence nasce da oltre un centinaio di fasi di produzione, confezionata a pochi chilometri da Venezia, e che nasconde tutto il fascino e il mistero del made in Italy.

Una scarpa che rende seducente e femminile chiunque la indossi, ideale per ogni tipologia di donna, in qualsiasi momento della giornata, perché – come affermava Christian Dior: «le scarpe décolleté stanno bene con tutto».