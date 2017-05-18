Il direttore d’orchestra è ancora lui: Manuel Coscione

Arriva la seconda conferma in casa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Dopo Davide Marra, arriva la riconferma ufficiale di un altro senatore giallorosso, già capitano del club calabrese: Manuel Coscione. L’esperto palleggiatore piemontese, classe 1980, si appresta, dunque, a disputare la quinta stagione con la casacca della Tonno Callipo dopo quelle del 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2016-17. Vibo Valentia è diventata la sua seconda casa e dopo l’ultima (ottima) stagione disputata era quasi naturale che il rapporto continuasse. Quattro nomination MVP, più volte decisivo con le sue giocate, capitano e leader carismatico di un gruppo che è andato oltre le aspettative di inizio stagione, Coscione è pronto a (ri)tuffarsi in una nuova entusiasmante sfida alla soglia dei 38 anni: “C’è molta soddisfazione e a livello personale sono davvero felice di questa riconferma perché Vibo Valentia rappresenta per me la mia seconda casa. Tra me e la società c’è ormai una stima ed una fiducia reciproca. Conosco molto bene l’ambiente e so che c’è l’ambizione e la voglia di crescere e migliorare nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso nell’ultima stagione. Sono molto contento che ci sia ancora Davide Marra e credo che, insieme a coach Tubertini – il quale ha già avuto modo di tracciare le sue prime linee guida – ci siano tutte le condizioni per iniziare un percorso che porti alla creazione di un gruppo coeso”.

Nella foto, Manuel Coscione al palleggio (foto Zani Lega Volley)