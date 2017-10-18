Disservi idrici presso l’Istituto scolastico Frangipane
Un nuovo intervento dei tecnici dei Lavori Pubblici del Comune a partire dal pomeriggio, dopo i lavori dei giorni scorsi che non avevano risolto il problema
18 Ottobre 2017 - 13:43 | di Eva Curatola
In merito ai disservizi idrici riscontrati presso l’Istituto scolastico Frangipane, si comunica che, dopo i lavori eseguiti nei giorni scorsi, che non avevano determinato la risoluzione definitiva del problema, è stato programmato un nuovo intervento risolutivo che i tecnici del settore Lavori Pubblici del Comune eseguiranno a partire dal pomeriggio di oggi.
Fonte: Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria
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