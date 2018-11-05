A causa della piena del Torrente Calopinace, che ha invaso le sorgive a monte dell’area urbana di Reggio Calabria, si stanno verificando in queste ore disservizi idrici con possibile erogazione di acqua intorbidita nelle abitazioni dei quartieri di Tremulini, via Cardinale Portanova e zone adiacenti. A causa, inoltre, della rottura della condotta Sorical del Torrente Tuccio, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi disservizi all’erogazione idrica nella zona Sud della Città e in particolare nell’area di Bocale.

I tecnici Sorical sono già al lavoro per ripristinare la normale funzionalità della condotta.

Il Delegato al sistema idrico integrato, Paolo Brunetti, informa che i tecnici sono già al lavoro da ieri per ripristinare il disservizio, che non è in alcun modo riconducibile all’erogazione dell’acqua dello schema idrico della Diga del Menta.