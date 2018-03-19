Disservizi idrici nella zona Archi
Il 20 marzo 2018 lavori di dismissione di una condotta idrica comunale all'altezza del torrente Malavenda: possibili disservizi nella zona di Archi
19 Marzo 2018 - 16:36 | di Vincenzo Comi
Si comunica che per lavori di dismissione di una condotta idrica comunale all’altezza del torrente Malavenda Archi nel giorno 20.03.2018 dalle 9:00 fino a ultimazione lavori. Saranno previsti disservizi nella zona Archi.
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