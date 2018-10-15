Disservizi idrici nella zona sud da Bocale a Saracinello
Dopo l'esondazione del torrente Tuccio la condotta di Sorical è stata divelta: lavori in corso e disservizi idrici diffusi da Bocale a Saracinello
15 Ottobre 2018 - 19:27 | di Vincenzo Comi
A causa dell’esondazione del torrente Tuccio, in località di Musupuniti di Melito Porto Salvo, è stata divelta la condotta di Sorical.
I lavori di ripristino a cura di Sorical sono in corso. La loro complessità e durata genererà disservizi diffusi alla rete idrica in tutta la zona sud della città, da Bocale a Saracinello, per tutta la giornata di domani, 16 ottobre 2018.
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