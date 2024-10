Disservizio idrico, un giorno di chiusura per il Museo di Reggio Calabria

A causa di un guasto improvviso e imprevedibile all’impianto idrico, si informa che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà chiuso dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 17 gennaio, alle ore 12 di domani giovedì 18 gennaio.

La decisione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata presa dal Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, a tutela dei visitatori e del personale tutto del Museo.

La chiusura si rende necessaria al fine di ripristinare in maniera ottimale il funzionamento dei servizi igienici.

Di conseguenza anche la conferenza “Le stelle celebri del Mediterraneo”, a cura della professoressa Angela Misiano Martino, prevista per oggi pomeriggio alle 17.30, è rinviata a data da destinarsi.

Il Direttore Malacrino si scusa per il disagio arrecato ai visitatori e comunica che, in via eccezionale, domani, dalla riapertura del Museo e per tutta la giornata, il costo del biglietto seguirà la tariffazione ridotta prevista per l’iniziativa #mercoledìalMArRC