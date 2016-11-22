Da Distinguo l’ Open Day Kerastase
Mercoledì 30 novembre da Distinguo l'open day Kerastase: consulenza gratuita con un esperto per scoprire il rituale più adatto ai tuoi capelli
22 Novembre 2016 - 20:38 | di Redazione
Open day Kerastase da Distinguo: mercoledì 30 novembre vieni a scoprire gratuitamente la gestualità e la fragranza del Rituel #Kerastase, con l’abbinamento bain e suen.
I tuoi capelli parlano di te: per prendertene cura hai bisogno di conoscerli, ma non sempre è facile riconoscere i trattamenti adatti al tipo di capelli.
Per questo, un esperto #Kerastase offrirà a tutte le clienti una consulenza gratuita.
Per prenotazioni o per ricevere informazioni chiama allo 0965 324737
Distinguo si trova a Reggio Calabria in Via De Nava 40/M
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