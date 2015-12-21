Da Distinguo, le promozioni di estetica per i tuoi regali di Natale!

Cofanetti viso e viso&corpo Phytomer, Buono Estetica per i trattamenti e sconti su una selezione di prodotti: le idee regalo del centro estetico di via De Nava

di Laura Maria Tavella– Cerchi un regalo di Natale personalizzato?Distinguo ti aiuta nella scelta, proponendoti le promozioni del settore Estetica, per il Natale 2015.

Dall’esperienza di Phytomer,leader nel settore estetica e bellezza, il Cofanetto Viso a soli 10,00 euro, con all’interno un Peeling vegetal e un Souffle Marine siero o, in alternativa, il Cofanetto viso&corpo, con Hydra Original Crema e Oligomer-creme corps Hydratant fortifient.

Se, invece, ami regalare trattamenti estetici, un Buono Estetica è il regalo giusto:

Massaggio corpo

Massaggio Viso

Pulizia Viso

Manicure+pedicure

Semipermanente

Inoltre, per tutte le clienti Distinguo, particolari sconti su una selezione di prodotti Phytomer e Make Up Forever: vieni in salone a scoprire i prodotti in promozione, componi il tuo cofanetto regalo o regala un singolo prodotto alle persone che ami, per un Natale al Top!

Distinguo si trova a Reggio Calabria in Via De Nava 40/M