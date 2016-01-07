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Distinguo dedica un’offerta speciale agli Under 25

Una Card dedicata alle clienti con meno di 25 anni garantisce sconti su tutti i servizi del centro, in alcuni giorni della settimana

07 Gennaio 2016 - 21:20 | di Redazione

Parrucchiere a Bologna, immagine di repertorio per l'offerta Under 25 di Distinguo

di Laura Maria Tavella – Distinguo dedica un’offerta speciale a tutte le clienti Under 25!
Attivando la Card, dedicata a chi ha meno di 25 anni, otterrai uno sconto del 20% su tutti i servizi proposti da Distinguo!

Approfitta dello sconto dedicato: martedì,mercoledì e giovedì potrai usufruire di qualsiasi trattamento e servizio, nelle mani esperte di veri specialisti in bellezza!

Attiva la Card Under 25 ritirandola direttamente in nego

zio: Distinguo si trova in via Via De Nava 40/M Reggio Calabria, per prenotazioni 0965. 324737

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