Distinguo dedica un’offerta speciale agli Under 25
Una Card dedicata alle clienti con meno di 25 anni garantisce sconti su tutti i servizi del centro, in alcuni giorni della settimana
07 Gennaio 2016 - 21:20 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Distinguo dedica un’offerta speciale a tutte le clienti Under 25!
Attivando la Card, dedicata a chi ha meno di 25 anni, otterrai uno sconto del 20% su tutti i servizi proposti da Distinguo!
Approfitta dello sconto dedicato: martedì,mercoledì e giovedì potrai usufruire di qualsiasi trattamento e servizio, nelle mani esperte di veri specialisti in bellezza!
Attiva la Card Under 25 ritirandola direttamente in nego
zio: Distinguo si trova in via Via De Nava 40/M Reggio Calabria, per prenotazioni 0965. 324737
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