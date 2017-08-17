Sabato 19 agosto, dalle ore 20.30, nella frazione Roccelletta di Borgia, per il 9° anno consecutivo, si terrà la manifestazione “Divertiamoci insieme Edizione 2017”, inserita nel cartellone estivo “Borgia d’Estate 2017”.

Durante la serata ci si potrà accomodare e gustare le prelibatezze della cucina tipica dell’hinterland Borgese, come le salsicce con peperoni e cipolle, naturalmente il arrostite al barbecue, il tanto amato Morzello, piatto tipico Catanzarese ma che è molto apprezzato e consumato nel territorio Borgese con una ricetta un po’ più leggera e rivista rispetto all’originale. Quest’ultimo potrà essere gustato sia in piatto che “nta pitta” (specialità di pane dedicata appositamente a questo piatto).

L’evento, patrocinato dal Comune di Borgia, è stato organizzato dall’Associazione Culturale “U Pirajunu” che ha studiato un format diverso rispetto alle passate edizioni.

La serata sarà aperta dall’esibizione della scuola di Danza “ASD BAILA” di Maria Luisa Scozzafava. A seguire ci sarà lo spettacolo musicale, curato dalla Marasco Comunicazione di Torretta di Crucoli, che proporrà il concerto del suo gruppo “Notte Battente, musica etnico-popolare” di Soveria Mannelli.

L’evento sta diventando un appuntamento imprescindibile ed atteso da tutta la comunità, dove si potrà trascorrere una bella serata con danze e balli di musica tradizionale di tutto il Sud Italia.