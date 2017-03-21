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Il Dj-Producer reggino Ivan Crucitti (Cruvan) esce con l’album ‘Dancing In The Moonlight’

Il Dj-Producer reggino Ivan Crucitti, in arte Cruvan, torna con l'album Dancing In The Moonlight, tra dance, house e trance

21 Marzo 2017 - 18:24 | di Pasquale Romano

Cruvan, Dj-producer reggino, immagine vintage per l'album Dancing In The Moonlight

Una passione coltivata sin da piccolo, quella per la musica. Ivan, Dj-Producer reggino, da circa 15 anni produce brani di generi diversi. Dance, Dream, House, Elettronica, Techno e Trance, l’ispirazione gli permette di ‘migrare’ con successo da un contesto musicale ad un altro. “Da ragazzino ascoltavo gli artisti più celebri nel panorama nazionale, penso a Gigi D’Agostino, Atb o gli Eiffel 65.

Dalla dance anni 90 alla ricerca musicale

La classica dance degli anni 90 e 2000, poi la mia ricerca si è affinata e ampliata”, dichiara ai microfoni di Citynow. Nel corso degli anni, Ivan ha suonato in diversi locali di Reggio Calabria e non solo. Dalle discoteche agli studi di registrazione, dove da più di un decennio produce i suoi brani.

L’ultimo lavoro è l’album ‘Dancing In The Moonlight’, uscito per la casa discografica indipendente Under Schock Beat (USB). Distribuito su tutti i principali portali di musica online, (Beatport, iTunes, Traxsource, Junodownload, Trackitdown, Napster, Spotify ecc…) ‘Dancing In The Moonlight’ si può trovare anche nella versione cd presso ‘Cd Club’ a Reggio Calabria.

‘No love’ il pezzo che sta ottenendo numeri importanti su Youtube, si tratta di uno dei brani più orecchiabili di un album che spazia tra vari generi: “I pezzi sono tutti scritti da me, testo musica e arrangiamento. Ho personalmente scelto – spiega Crucitti – a seconda dei brani, delle voci femminili e maschili di diversi artisti e professionisti in ambito locale e internazionale, che credevo rispecchiassero perfettamente il messaggio che volevo trasmettere. Sono soddisfatto del lavoro svolto, spero l’album incontri l’apprezzamento del pubblico”.

Con ‘Dancing In The Moonlight’, il Dj-Producer reggino torna sulla scena dopo una pausa durata qualche anno, nella quale si è dedicato maggiormente alla ricerca musicale e alla produzione, ha un vastissimo repertorio musicale di vario genere ed è possibile trovare i suoi brani su tutti i portali mondiali di musica online.

(foto di Giuseppe Cimino- videografo)

http://www.facebook.com/cru.van

https://www.youtube.com/user/CRUVAN

https://itunes.apple.com/it/artist/cruvan/id359445662

http://dj.beatport.com/cruvan

Ivan Crucitti (Cruvan), Dj-producer reggino
Il Dj-producer reggino Ivan Crucitti, in arte Cruvan

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