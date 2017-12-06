I Docenti possono davvero fare la differenza!

International House British School di Reggio Calabria (IHBS RC), in collaborazione con Cambridge Assessment e Cambridge University Press, è stata lieta di ospitare alla Conferenza tenutasi lo scorso 2 Dicembre moltissimi insegnanti di lingua inglese, desiderosi di confrontarsi e di mettersi in discussione .

Il tema di quest’anno “A World of Difference” nasce dal seguente pensiero: con il giusto supporto e aggiornamento, gli insegnanti possono davvero fare la differenza. Tale concetto è stato il filo conduttore di tutti gli interventi e dei workshop.

Verso la conferenza internazionale di marzo 2018

A dare il “Kick Off” all’evento è stata Patrizia Quattrone, Direttrice di IHBS RC, la quale ha annunciato con piacere ed orgoglio che IHBS RC è stata selezionata per ospitare nel marzo 2018 l’annuale Conferenza Internazionale dei Docenti Young Learners, provenienti dalle scuole International House di tutto il mondo. Tale conferenza, che vedrà alcune sessioni aperte anche ai Docenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo Grado, sarà un evento formativo di rilievo che rappresenterà una vetrina per la nostra città. Maggiori informazioni in merito saranno disponibili a partire da Gennaio 2018.

Nel primo intervento, John Hird, Professore dell’Università di Oxford, ha dato un’idea di cosa significhi imparare dal punto di vista di uno studente affetto da dislessia, facendo notare quanto dei compiti semplici per studenti senza disturbi, possano risultare complicati per studenti dislessici. John Hird ha, inoltre, invitato i Docenti a prendere consapevolezza del fatto che i ragazzi dislessici necessitano un tempo maggiore nel processo di visualizzazione ed ha indicato come poterli facilitare nell’apprendimento.

Il digitale e gli smartphone in classe

Durante il secondo intervento, Sarah Ellis, dall’Università di Cambridge, si è soffermata sul grande divario che si è venuto a creare tra gli strumenti digitali disponibili per l’educazione e il loro utilizzo in classe. Ha sottolineato quanto e come il digitale abbia cambiato le metodologie d’insegnamento, e come l’utilizzo degli Smart Phone in classe, se regolamentato, possa rappresentare uno strumento preziosissimo e coinvolgente.

Gli interventi sono stati seguiti da un coffee break, durante il quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di condividere le loro idee sull’insegnamento, con gli insegnanti di IHBS RC.

I tre workshop finali

Alla fine della conferenza, i docenti hanno infine potuto partecipare, ciascuno in base ai propri interessi ed esigenze, a tre diversi workshop:

Lisa Phillips, Director of Studies presso IHBS RC ha fornito informazioni sul test IELTS, che a partire da Gennaio 2018 potrà essere sostenuto con regolarità a Reggio Calabria

Sarah Ellis ha fornito un’analisi dei cambiamenti relativi agli esami Cambridge English Young Learners, che saranno operativi a partire da Gennaio 2018

Sanchia Rodrigues, docente presso IHBS RC, ha presentato cinque tipi di attività semplici, divertenti ed efficaci che gli studenti possono preparare da sé, risparmiando, così, tempo agli insegnanti. Tali attività possono essere adattate in base all’età egli studenti e al livello della classe.

Eventi come questo sono particolarmente preziosi, in quanto attraverso le scambio ed il confronto, contribuiscono alla crescita professionale degli insegnanti e consentono loro di affrontare al meglio un mondo in continua evoluzione e cambiamento.