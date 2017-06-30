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Dolcemente insieme al Fortino

Inaugurato il fortino sud di Pentimele con le associazioni ambientali e il sindaco: l'APAR ha offerto un buffet di dolci e gelato, con l'idea di una scultura dedicata ai pasticceri

30 Giugno 2017 - 06:01 | di Vincenzo Comi

Inaugurazione del fortino sud di Pentimele a Reggio Calabria

Grande partecipazione per l’inaugurazione del fortino sud di Pentimele.

All’evento, animato e supportato grazie alla partecipazione delle principali associazioni di promozione ambientale della città con la presenza del sindaco e dei suoi più stretti collaboratori, era presente l’APAR (Associazione dei pasticceri reggini) con un golosissimo buffet di dolci e l’ormai famoso gelato ITALICO contornati dall’incantevole scenario della collina di Pentimele.

Da sempre i bravissimi artigiani sono impegnati a promuovere un vero messaggio costruttivo di unione e collaborazione per la diffusione di valori socialmente positivi attraverso la promozione delle loro preparazioni artigianali e dei prodotti tipici locali.

Per l’occasione è stato anche espresso il desiderio dei maestri di voler realizzare proprio in questa splendida location una scultura da dedicare a tutti i pasticceri, proprio sulla collina affacciata sullo stretto che possa essere espressione del sentimento di unione.

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