Al Cilea di Reggio Calabria l’attesissimo concerto di Ezio Bosso

“Fatti di Musica 2016”, la trentesima edizione della rassegna del live d’autore che ogni anno si svolge in Calabria, ideata e diretta da Ruggero Pegna, presenta domani sera nella splendida cornice del Teatro Cilea l’attesissimo concerto di Ezio Bosso, il pianista, compositore e direttore d’orchestra celebre in tutto il mondo che, lo scorso febbraio, ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo. Per lui, tutto esaurito da marzo, con biglietti venduti in soli due giorni. Il concerto inizierà alle ore 21.00 e durerà circa due ore. Bosso è già arrivato a Reggio Calabria e sarà in teatro già in mattinata per le prove del suono. Come consuetudine di “Fatti di Musica” , riceverà il “Riccio d’Argento” del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, il prestigioso premio della rassegna attribuito ad alcuni dei Migliori Live d’Autore di ogni stagione, un autentico oscar del live come attesta l’albo d’oro della manifestazione. “Per questo concerto – afferma Pegna – abbiamo avuto una richiesta eccezionale. Spero di poterlo riproporre in autunno nei Teatri di Catanzaro e Cosenza”.

Tutto pronto anche per il megashow di Aldo Giovanni e Giacomo, che sarà al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio giovedì 19 maggio alle ore 21.00 per l’unica tappa in Calabria del tour europeo che festeggia i loro venticinque anni di successi. Sull’imponente palcoscenico, corredato da maxischermi e da una eccezionale scenografia che ripropone un gigantesco lunapark, ideata da Arturo Brachetti che è anche il regista dello show, il celebre trio comico sarà accompagnato da Silvana Fallisi e dall’Orchestra dei Good Fellas. Oltre due ore di risate, con i principali personaggi della loro storia artistica televisiva e cinematografica, tra sorprese, improvvisazioni e il coinvolgimento degli spettatori. Una vera e imperdibile grande festa, uno spettacolo unico per il quale i biglietti sono ancora in vendita in tutti i punti abituali e Ticketone e, nel giorno dello spettacolo, fino all’inizio dello show anche presso la biglietteria del palasport. Per tutte le informazioni sono disponibili il numero telefonico 0968441888 e il sito web www.ruggeropegna. “Fatti di Musica” anche nel 2016 ha come media partner Radio Juke Box e negli ultimi anni è stata riconosciuta grande “Evento Storicizzato” dall’ Assessorato Regionale alla Cultura.

INFO CONCERTO EZIO BOSSO REGGIO CALABRIA

Prezzi dei biglietti, compreso prevendita (tutti posti numerati): € 60 platea; € 54 tribuna bassa, € 45 tribuna centrale alta, € 39 curva, € 33 tribuna laterale alta. Prevendite TICKETONE, online su www.ticketone.it.‪