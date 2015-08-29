Domani al via la XVI edizione del Memorial Pasquale Chilà

Le acque antistanti il Circolo Nautico di Reggio Calabria ospiteranno domani la XVI edizione del Memorial “Pasquale Chilà”, organizzato come da consuetudine dall’associazione velica intitolata al giovane atleta reggino, grande promessa della vela italiana ed internazionale prematuramente scomparso, che ha rappresentato la Calabria ai campionati europei (in Spagna) e mondiali (in Polonia) di specialità.

La kermesse velistica, divenuta ormai un appuntamento imperdibile nel palinsesto delle regate estive calabresi, si svolgerà in stretta collaborazione fra l’associazione velica “Pasquale Chilà” e il Circolo Nautico, laddove la famiglia Chilà, a partire dal 1968, ha mosso i primi passi in ambito velistico. Proprio per questo motivo il presidente del Circolo Nautico, l’arch. Michele Polimeni, ha voluto che le regate si svolgessero nelle acque che costeggiano via Vecchia Pentimele.

“Certamente – ha detto Paola Chilà, pres.ssa del sodalizio promotore – anche in questa edizione assisteremo ad un suggestivo spettacolo velistico con numerose imbarcazioni pronte a darsi battaglia in acqua nel ricordo di mio fratello Pasquale”.

Il via alle regate, vento permettendo, sarà dato alle 10.00. Parteciperanno una quarantina di imbarcazioni provenienti da Calabria, Sicilia e Basilicata che veleggeranno nelle categorie “Optimist” e “Laser”. In gara ci sarà anche Fabio Colella, presidente della VI Zona (Calabria/Basilicata) della Federazione Italiana Vela.

A regate ultimate si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità intervenute.