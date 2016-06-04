Domani i playout maschili e femminili per il Circolo Polimeni

E’ tutto pronto al Circolo tennis Rocco Polimeni, per quella che si prospetta essere una domenica di fuoco. La squadra di Serie A2 maschile del Ct Polimeni affronterà infatti i playout salvezza contro il Ct Lanciano in un doppio confronto che si prevede essere molto equilibrato. L’andata dei playout si giocherà presso il Circolo Polimeni questa domenica, mentre tra una settimana, il 12 giugno, andrà in scena l’incontro di ritorno a Lanciano (provincia di Chieti). Mateo Martinez 2.1, Enrico Burzi 2.2, Lorenzo Di Giovanni 2.4, Fabio Sgrignoli 2.5 ed Alessio Amadei 2.7, compongono il novero di tennisti del Ct Lanciano. I ragazzi del Ct Polimeni arrivano all’appuntamento in condizioni ottimali, pronti a dare battaglia per difendere la categoria dopo la promozione dello scorso anno. E’ attesa dunque una grande cornice di pubblico domenica alle ore 10,00 per sostenere Summaria, Grazioso, Cutuli, Romeo, Tarsia e Schilirò nella rincorsa ad una storica salvezza.

Le ragazze della Serie B femminile, saranno impegnate nei playoff promozione contro l’At Verona, (Carlotta Sartori 2.3, Greys Moroder 2.4, Giulia Meruzzi 2.7, Caterina Marusic 2.8 ed Aurora Zantedeschi 3.1), compagine che ben si è comportata nel girone 4 nazionale. Le tenniste reggine giocheranno in trasferta in terra scaligera il 5 giugno, per poi disputare la gara di ritorno presso il Ct Polimeni il 12 giugno.

Per gli appassionati di grande tennis, spettacolo assicurato per due week end consecutivi presso il Ct Polimeni. Tifosi ed appassionati saranno chiamati a sostenere la squadra maschile di Serie A2 nella gara d’andata dei playout, la domenica successiva invece le ragazze della Serie B impegnate nei playoff promozione.

