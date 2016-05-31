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Continua con il gran finale l’International Fashion Week – FOTO

Al foyer del Teatro Cilea di Reggio Calabria la seconda serata di sfilate con stilisti ospiti, giovani designer e la consegna del Golden Muse Award

31 Maggio 2016 - 17:44 | di Vincenzo Comi

Sfilata all’International Fashion Week al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria

Il pubblico del foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria è stato ammaliato, anche ieri sera, dalla bellezza delle creazioni degli stilisti ospiti della seconda serata di sfilate allestite nell’ambito dell’ ‘International Fashion Week’. Giovani talentuosi e nomi affermati del mondo della moda hanno presentato le proprie opere incantando la numerosa platea. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, Giuseppe Fata e Alessandra Giulivo rispettivamente presidente e direttore generale della Camera nazionale giovani fashion designer, per il successo che l’intero evento sta riscuotendo.

“Vogliamo ringraziare la città di Reggio – hanno affermato –  e tutti gli ospiti che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita della manifestazione. Visti i risultati, ci metteremo subito a lavoro per l’edizione 2017 e per noi questo è un grande risultato”.

Ad aprire i défilés l’ ‘architetto stilista’ Michele Gaudiamonte che ha presentato una collezione antologica, dai suoi esordi ad oggi raccontando un percorso di stile e passione. A seguire, il glamour e la bellezza sartoriale degli abiti di Roberto Guarducci. In platea rappresentati del mondo dell’imprenditoria reggina, degli enti accademici e delle istituzioni locali. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Dementrio Delfino – di ospitare al Teatro Francesco Cilea questa manifestazione che è stata realizzata in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura.

Speriamo sia la prima di una lunga serie”. L’obbiettivo dell’evento è mettere in contatto i giovani del territorio che iniziano a muovere  i primi passi nel mondo della moda con le eccellenze nazionali ed internazionali come Johanth Chacon vincitore del premio ‘Moda Matera 2015’. I suoi abiti sono estremamente chic e freschi capaci di esaltare la purezza di una donna romantica ed estremamente femminile. A tutti loro la Camera ha consegnato il ‘Golden Muse Award’. Il riconoscimento, dedicato a tutti coloro che si sono distinti nel panorama artistico in Italia e all’estero, durante la seconda serata è stato consegnato anche al make-up artist internazionale dell’alta moda Raffaele Squillace; all’esperta di casting  e general manager ‘Top Fashion Model’ Carmen Martorana e al sarto di lunga esperienza (ha lavorato anche per la maison Valentino) Biagio Crea.

La sfilata è proseguita con gli straordinari abiti della boutique ‘Tandem’ di Reggio Calabria e con le creazioni dei giovani fashion designer della ‘New generation’: Antonio Mazza con i suoi capi luminosi della ‘Collection ice’; Valentina Magro che ha portato sulla passerella una collezione ispirata all’eclissi di luna; Angelo Scatigno che ha vestito le modelle con colori sgargianti ispirati all’Africa;  Marta Passaseo e Francesca Buccolieri e la loro collezione ‘Mediterraneum’; Simone Perricone che ha fatto ammirare i suoi capi realizzati attraverso materiali riciclati e di uso quotidiano; Antonio Corposanto e Martina Manzo, un connubio tra linee essenziali e tagli geometrici e Brigida Lorusso con la sua collezione ispirata all’illustratore René Gruau.

Importante il lavoro di tutto lo staff della Camera e di tutte le persone che hanno lavorato ‘dietro le quinte’ in queste due giorni di sfilate come Dario Caminiti e Gianni Scopelliti che hanno curato il trucco e le acconciature di tutti i protagonisti dell’evento. A concludere la sfilata, le opere sartoriali degli studenti dell’ Accademia delle belli arti di Palermo (sezione Progettazione Moda) e dell’ Accademia ‘New Style’ di Cosenza.

Ma l’ ‘International Fashion Week’ continua con uno shooting di moda e con il gran finale mercoledì 1 giugno al ‘Niù beach garden’ di Reggio Calabria con un grande party conclusivo. Testimonial d’eccezione, la showgirl Cristina Buccino.

QUI LA FOTOGALLERY A CURA DI ANTONELLO DIANO 

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