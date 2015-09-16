Domani la Biblioteca Nazionale di Cosenza compie 30 anni

Nell’ambito delle attività programmate per celebrare i trent’anni di vita della Biblioteca Nazionale di Cosenza, (1985-2015), DOMANI, GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2015, alle ore 17,00, nell’area museale della Biblioteca, sarà inaugurata la mostra dal titolo “NON SOLO LIBRI”: un’esposizione di opere d’arte, pittura e scultura, possedute dalla Biblioteca. La provenienza delle opere è di varia natura. Nella maggior parte dei casi, erano incluse in mostre personali o collettive, che hanno avuto luogo, nel tempo, in Biblioteca e di cui gli artisti, successivamente, hanno fatto dono alla stessa Biblioteca, o, in alternativa, sono pervenute a corredo di fondi librari di notevole interesse. La mostra, che diverrà permanente, vuole essere espressione di un nuovo luogo d’incontro tra la “carta” e l’arte, per l’alto valore educativo che offrono entrambe.