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Domani la firma del protocollo d’intesa Ferraris-Federazione nazionale delle società finanziarie

Martedì 29 novembre all'ITE Ferraris-Da Empoli di Reggio Calabria la firma del protocollo con la Fenafi per un percorso sulla legalità economica

28 Novembre 2016 - 10:24 | di Vincenzo Comi

Giuseppina Princi, dirigente del Liceo Leonardo da Vinci, donna dell'anno Fjord of Rhegium

Sarà firmato domani mattina, martedì 29 novembre, alle ore 10.30  presso l’Aula Magna dell’I.T.E.” G. Ferraris – A. Da Empoli” di Reggio Calabria, il protocollo d’intesa tra Fenafi (Federazione nazionale delle società finanziarie) e l’istituto scolastico reggino che, dal prossimo 2 Dicembre, sarà protagonista di un percorso di formazione e sensibilizzazione sul valore civile ed educativo della legalità economica. Il progetto “Economia, competenza di cittadinanza consapevole”  promosso dal presidente della Fenafi, avvocato Santo Alfonso Martorano punta a spingere i ragazzi di oggi, cittadini di domani, a comportamenti attivi e consapevoli sensibilizzandoli sul valore civile ed educativo della legalità economica.

L’educazione finanziaria a scuola

La scuola è un canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze di educazione finanziaria e riveste un ruolo fondamentale perché consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione e agevola il processo di avvicinamento, o familiarizzazione, dei consumatori di domani ai temi finanziari. Un obiettivo che si pone la Fenafi che  attraverso i suoi esperti entra a scuola per sostenere attivamente le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro; obiettivo che viene sposato dall’istituto Ferraris-Da Empoli nella sua offerta  formativa, ricca e variegata in grado di offrire agli studenti quelle competenze  linguistiche, giuridico-economiche, digitali, scientifiche, studiate per garantire loro quelle opportunità formative che ne promuoveranno l’inserimento nel mondo universitario e del lavoro, rendendoli protagonisti in un panorama conoscitivo e lavorativo sempre più globale.

Una scuola – l’ITE Ferraris – da Empoli –  che  rivoluziona  la didattica  realizzando “competenze per l’innovazione” pur nell’ambito del rispetto del  percorso curriculare dei due indirizzi attivati: AFM (Amministrazione finanza e marketing)  e SIA (Sistemi informativi aziendali).

Gli obiettivi dell’istituto Ferraris-Da Empoli

L’ I.T.E. “Ferraris-Da Empoli”, si prefigge, altresì,attraverso lo studio delle materie giuridiche ed economiche, di promuovere una conoscenza micro e macro economica del “Sistema Paese”, delle dinamiche imprenditoriali e del processo di globalizzazione economica e fiscale, favorendo negli studenti la capacità di fare management e nel contempo di gestire  un corretta  contabilità aziendale interfacciandosi con l’ambiente economico attraverso un confronto con il sistema bancario. L’ I.T.E Ferraris – da Empoli, dunque, punta all’innovazione e rinasce anche negli  ambienti di apprendimento  con laboratori innovativi,  aule attrezzate con lim  e postazioni pc., locali confortevoli e recentemente ristrutturati a norma di sicurezza.

“Puntiamo ad una formazione culturale complessa, innovativa  in grado di costruire  figure di cittadini socialmente integrati, colti e liberi e dotati di competenze  avanzate ed aggiornate in grado di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più complesso e meritocratico” – afferma la dirigente Giuseppina Princi.

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