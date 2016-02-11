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‘Per un’ecologia integrale dell’ambiente e dell’uomo’

Venerdì 12 febbraio alla facoltà di Architettura l'iniziativa dedicata all'enciclica Laudato si', con studenti, testimonianze e video

11 Febbraio 2016 - 15:34 | di Redazione

Hotel attento all'ambiente, immagine per l'iniziativa Per un'ecologia integrale dell'ambiente e dell'uomo

Domani Venerdì 12 Febbraio 2016, con inizio alle ore 9.00 presso il salone Quistelli dell’Università (Facoltà Architettura) di Reggio Calabria l’iniziativa “Per un’ecologia integrale dell’ambiente e dell’uomo”.

La successione degli interventi potrà essere variata al momento in base alle esigenze degli ospiti.

SCALETTA:

  • CANZONE “SORELLA TERRA”
  • INTRODUZIONE : UN DOCENTE – UNO STUDENTE
  • PROIEZIONE POWER POINT SULL’ENCICLICA “LAUDATO SII”
  • INTERVENTO DOTT. BARILLA’ – PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA E DEGLI OSPITI
  • VIDEO “NAVE DEI VELENI”
  • TESTIMONIANZE :
  • LA FATTORIA ALL’EXPO – videoclip
  • ROM ’95
  • “FELICI DA MATTI”
  • POESIE
  • STUDENTI DEL PROGETTO “AMBIENTE E/È VITA”
  • FAB-LAB
  • ECOPLAN
  • ARSSA
  • CONCLUSIONE
  • CANZONE “ IL MONDO CHE VORREI”

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