‘Per un’ecologia integrale dell’ambiente e dell’uomo’
Venerdì 12 febbraio alla facoltà di Architettura l'iniziativa dedicata all'enciclica Laudato si', con studenti, testimonianze e video
11 Febbraio 2016 - 15:34 | di Redazione
Domani Venerdì 12 Febbraio 2016, con inizio alle ore 9.00 presso il salone Quistelli dell’Università (Facoltà Architettura) di Reggio Calabria l’iniziativa “Per un’ecologia integrale dell’ambiente e dell’uomo”.
La successione degli interventi potrà essere variata al momento in base alle esigenze degli ospiti.
SCALETTA:
- CANZONE “SORELLA TERRA”
- INTRODUZIONE : UN DOCENTE – UNO STUDENTE
- PROIEZIONE POWER POINT SULL’ENCICLICA “LAUDATO SII”
- INTERVENTO DOTT. BARILLA’ – PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA E DEGLI OSPITI
- VIDEO “NAVE DEI VELENI”
- TESTIMONIANZE :
- LA FATTORIA ALL’EXPO – videoclip
- ROM ’95
- “FELICI DA MATTI”
- POESIE
- STUDENTI DEL PROGETTO “AMBIENTE E/È VITA”
- FAB-LAB
- ECOPLAN
- ARSSA
- CONCLUSIONE
- CANZONE “ IL MONDO CHE VORREI”
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