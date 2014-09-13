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Domenica 14 al ‘Piro Piro’ l’ultima tappa della “Giornata all’insegna del relax e del benessere”

Stand con consulenze gratuite di estetisti, medici e parrucchieri e il riconoscimento Miss Donna Manager 2014 chiudono il tour dell'Associazione Estetica

13 Settembre 2014 - 18:05 | di Redazione

Stand della Giornata del relax e del benessere al lido Piro Piro di Reggio Calabria

Tutto pronto per l’ultima tappa dell’evento “Una Giornata all’insegna del Relax e Benessere”.  Dopo aver visitato l’intera provincia reggina, la squadra dell’Associazione “Estetica”, capitanata dalla presidente Mirella Amodeo, si sposta a Reggio Calabria.

A partire dalle ore10 di Domenica 14 Settembre, presso il lido “Piro Piro”, verranno allestiti degli stand, dove professionisti del settore dell’estetica e della bellezza, massaggiatori, truccatori, parrucchieri, medici specialisti, offriranno ai partecipanti consulenze gratuite.

Inoltre, dalle ore 16 alle ore 19, grazie alla collaborazione dell’Accademia di danza Reina de la Salsa del maestro Nino D’Amico, che animerà la manifestazione che farà da contorno alla consegna del riconoscimento di Miss “Donna Manager 2014”, all’imprenditrice che si è maggiormente distinta nel proprio lavoro. L’evento sarà presentato dalla giornalista Eva Giumbo.

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