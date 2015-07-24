Domenica 26 luglio la pedalata ecologica Una corsa per la vita

Domenica 26 Luglio, per le vie di Reggio andrà in scena “Una corsa per la vita“, la pedalata ecologica organizzata dall’Associazione Nuova Solidarietà in collaborazione con l’ASD Cicloturistica 2001.

Si tratta di una “passeggiata” turistica, e non competitiva, in bici, adatta a bambini, adulti, giovani e meno giovani, cha partirà da Catona (Piazza Dante) e arriverà sul Lungomare Falcomatà.

Il raduno è previsto per le 8.30, per poi iniziare la passerella ciclistica lungo la Statale 18, passando da Gallico, Archi e S. Caterina, fino ad arrivare a Piazza Indipendenza.

L’iniziativa è a scopo benefico, per raccogliere fondi per il Centro di Pronta Accoglienza “Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore“.