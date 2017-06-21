Il Centro di Aggregazione Sociale, l’associazione storico culturale ViboInsieme, l’Unità Pastorale della Parrocchie Spirito Santo, Santa Maria la Nova, San Michele e San Giuseppe, l’Associazione Guide Turistiche della Calabria e il Comitato Provinciale Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane, sotto l’egida del Comune di Vibo Valentia, si sono unite per fare conoscere i tesori nascosti della città medievale e rinascimentale.

E’ nata così la Domenica delle Chiese del Borgo di Monteleone che si svolgerà per l’intera giornata di domenica 25 giugno con apertura delle chiese del centro storico. Sono previste visite guidate gratuite con guide professionali.

I particolari dell’evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo venerdì 23 giugno 2017 alle ore 11,00 presso la sala riunioni della Chiesa di Santa Maria la Nova, piazza Diaz, Vibo Valentia.