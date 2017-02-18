Domenica la riunione annuale dei soci dell’Avis comunale RC

I soci dell’Avis comunale di Reggio Calabria, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, si riuniranno presso la sede sita in via Corso Garibaldi 585, domenica 19 febbraio, alle ore 9, per la consueta assemblea annuale in occasione della quale si procederà anche al rinnovo delle cariche degli organismi collegiali.

Al presidente Antonio Romeo, dopo gli adempimenti di rito, il compito di aprire i lavori con la sua relazione avente ad oggetto il bilancio delle attività svolte nel 2016 e i progetti in cantiere per il 2017.

All’ordine del giorno le relazioni del direttore sanitario Domenico Cotroneo, del tesoriere Mimmo Nisticò e del presidente del collegio dei sindaci Bruno De Stefano, l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e la ratifica di quello preventivo 2017, l’elezione dei componenti del direttivo e la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2017/2021, la proposta dei candidati agli organismi collegiali per l’Avis provinciale, regionale e nazionale per il medesimo periodo e la nomina dei delegati all’assemblea dell’Avis provinciale e la proposta dei delegati per l’assemblea regionale e nazionale.

Programmati gli interventi di Paolo Marcianò vicepresidente vicario dell’Avis Calabria Nino Posterino, presidente dell’Avis provinciale di Reggio Calabria, Antonio Gervasi, responsabile del Servizio Immuno-trasfusionale dell’azienda ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.