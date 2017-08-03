Si terrà oggi alle 18, nella sala conferenze dell’Officina della Cultura e della Creatività di Soveria Mannelli, la presentazione dell’ultimo libro di Domenico Dara dal titolo “Appunti di meccanica celeste” edito da “Nutrimenti”.

I lavori saranno introdotti dal Sindaco della Città di Soveria Mannelli, Leonardo Sirianni, e dal Vice Sindaco Mario Caligiuri.

La manifestazione è stata inserita all’interno della manifestazione estiva “Essere a Soveria 2017, organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco e ad altri Partners.

Come si ricorderà, l’Amministrazione Comunale di Soveria ha recentemente ottenuto il riconoscimento di “Città che legge”, confermando l’impegno culturale che da decenni contraddistingue l’attività della Città calabrese.

L’Associazione Culturale “Fiore di Lino” gestirà la segreteria organizzativa e rilascerà gli attestati di partecipazione agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Costanzo” di Decollatura, validi per il riconoscimento dei crediti formativi esterni.

L’incontro verrà seguito dall’Associazione Telematica “Liberi.

TV” e sarà fruibile sui siti www.soveria.it e www.liberi.tv