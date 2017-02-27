Domenico Rosaci presenta ‘Lao Tse e il Tao Te Ching’

Venerdì 3 Marzo, alle ore 17, presso la Casa Editrice Falzea (Viale Calabria, 60), Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Lao Tse e il Tao Te Ching”, nell’ambito del ciclo di conferenze “I Poeti della Filosofia”.

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Chi è Lao Tse

Lao Tse è un personaggio ignoto alla maggior parte del mondo occidentale, e persino per quella parte di occidentali che ne conoscono in qualche modo la fama, scarsa o largamente inesatta è la conoscenza del suo pensiero.

Eppure Lao Tse è ritenuto uno dei massimi pensatori in assoluto nella storia della Cina, autore del Tao Te Ching, uno dei testi cinesi più importanti nella storia della filosofia, e fondatore del Tao, il principale concetto su cui si fonda il pensiero filosofico cinese e la stessa religione taoista, diffusa in tutta la Cina.

Avvicinarsi a queta straordinaria figura, sospesa tra realtà storica e mito, allo stesso modo di Pitagora, Buddha, Zarathustra e Cristo, significa aprire la mente ad un modo di pensare estremamente diverso da quello che abbiamo sviluppato in Occidente, e ad una visione della realtà che può insegnare proprio a noi occidentali un modo sostenibile per vivere l’esistenza umana.

Viverla come si cammina su una Via, un cammino di esperienza e conoscenza, una sapienza antica che pare resistere a qualunque tentativo del tempo di scalfirla. Forse perché, come diceva Lao Tse, “”Un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare””.

Il relatore Domenico Rosaci

Prof.

Ing. Domenico Rosaci

PhD, Associate Professor of Computer Engineering

DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)

University “Mediterranea” of Reggio Calabria

Via Graziella, Loc. Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria, Italy

Web: www.domenicorosaci.it

email1: domenico.rosaci@unirc.it

email2: domenico.rosaci@gmail.com