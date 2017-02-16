Domenico Rosaci presenta ‘I Misteri di Pitagora’

Venerdì 24 Febbraio, alle ore 17, presso la Casa Editrice Falzea (Viale Calabria, 60), Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “I Misteri di Pitagora”, nell’ambito del ciclo di conferenze “I Poeti della Filosofia”.

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Un personaggio sospeso tra storia e leggenda, il cui nome rievoca un’intera scuola di pensiero che testimonia l’incredibile avanzamento intellettuale della civiltà magno-greca dell’Italia Meridionale tra il VI e il V secolo.

Il pensiero dei pitagorici è l’esempio più concreto di come la poesia, la capacità creatrice dell’intelletto umano, si coniughi con la conoscenza. Di come il termine stesso “conoscenza” rappresenti qualcosa di estremamente più ampio di ciò che la nostra società contemporanea assegna oggi semplicemente alla scienza materialista e positivista. Avvicinarsi a Pitagora significa accostarsi alla saggezza, alla sapienza di un mondo antico che era già all’epoca vecchio di millenni, e straordinariamente progredito e sofisticato. Una sapienza capace di trovare una sintesi tra arte e tecnica, poesia e musica, razionalismo e intuizione, e in cui non trova posto lo scontro che i moderni hanno istituito tra fede e ragione. Una sapienza che dona la fondamentale lezione che la conoscenza è ricerca, è viaggio attraverso l’ignoto, e quindi è mistero. Pitagora è, oggi più che mai, una luce che illumina la civiltà umana.