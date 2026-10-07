Domotek, la crescita è evidente: Saitta in campo. Ora testa solo al Pineto

La squadra amaranto supera Modica, forte realtà di A3, al tie-break e convince più che nelle precedenti uscite contro Vibo e Palmi.

Ultima prova prima del campionato, e forse la più convincente. La Domotek cresce, lo si vede, e lo si vede soprattutto nel confronto con le precedenti uscite stagionali: meglio che contro Vibo Valentia, decisamente meglio che contro Palmi. Il verdetto del campo, in questo caso, conta più di qualsiasi analisi.

Il sorriso più grande, però, arriva dalla parquet del Palacalafiore: Davide Saitta è finalmente in campo. Palleggiatore di razza, tocco sublime, esperienza da vendere. Il suo rientro cambia il volto della squadra, dà ordine alla manovra, illumina i terminali offensivi. Un ritorno che vale quasi quanto un nuovo acquisto.

Molto bene Bragatto a muro, autore di una prestazione solida e concreta al centro della rete. Super Lazzaretto, trascinatore e punto di riferimento costante in attacco.

Il tabellino dei set racconta una partita combattuta e viva: 17-25 il primo, 25-18 il secondo, 25-15 il terzo, 20-25 il quarto, 25-18 il quinto. Un tie-break vinto con autorità, segnale di carattere e di condizione fisica in crescita.

Ma la notizia vera, quella che guarda già oltre, è un’altra: lo staff tecnico ha annullato tutti gli impegni successivi. Nessun altro test, nessuna amichevole. La pre-season si chiude qui. Da adesso, si pensa esclusivamente alla gara del 18 ottobre, in casa del fortissimo Pineto, l’esordio in A2 Credem.

Un messaggio chiaro: la Domotek vuole farsi trovare pronta