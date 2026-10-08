Domotek Volley, il DS Pellegrino: ‘Squadra in netta crescita. Reggio Calabria è pronta a riabbracciarla’

A chiusura della preaseason la Domotek Volley scalda i motori. Ai microfoni della sala stampa, il direttore sportivo Cesare Pellegrino traccia un bilancio della preparazione e presenta le novità in casa amaranto, a partire dal grande colpo di mercato: lo sloveno Klemen Sen.

«Dall’inizio della preparazione, dall’inizio della stagione, la squadra è in netta crescita», esordisce Pellegrino. «Stiamo lavorando, i ragazzi stanno facendo tanti sacrifici, due sedute al giorno, e stiamo cercando di sviluppare soprattutto un gioco che possa darci molta soddisfazione. Adesso siamo quasi al completo e Sen è arrivato la settimana scorsa, mettendosi subito a disposizione. Viene da una lunga estate molto faticosa tra VNL e campionato europeo, ma abbiamo la grande opportunità di vedere un grande campione a Reggio Calabria».

Il Direttore si sofferma sul nuovo acquisto: «È un giocatore che quest’estate abbiamo seguito tanto perché sapevamo l’opportunità di vederlo a Reggio Calabria. Ha dato tanto alla sua nazionale, la Slovenia, dove è stato un punto di riferimento in alcune partite, soprattutto anche contro la nostra nazionale, l’Italvolley. È un giocatore direi completo, è un bel vedere, molto tecnico sia nella fase di ricezione e difesa, sia nella fase d’attacco, con tanti colpi nel suo repertorio. Parliamo di un ragazzo di 24 anni, quindi c’è margine per un netto miglioramento. Siamo felici di averlo a Reggio, molto contenti».

Pellegrino è da sempre considerato il termometro del tifo reggino: «Sicuramente la sentiamo noi, dall’inizio della preparazione, non vediamo l’ora che inizi il campionato. Dopo quello strepitoso dell’anno scorso, voglio sottolineare non ultimo il primo premio che abbiamo ricevuto per il miglior pubblico d’Italia, il fair play che abbiamo avuto a Reggio Calabria. Proprio la settimana scorsa la Lega Volley ci ha consegnato questo premio che festeggeremo alla prima di campionato. C’è tanto fermento, tanti ragazzi interessati, tante persone mi fermano per strada, vogliono capire, tante persone che hanno seguito la squadra l’anno scorso e non vedono l’ora di tornare al palazzetto. Quest’anno spero che ci sia un bel vedere, un bell’ambiente come c’è sempre stato d’altronde».