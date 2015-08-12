DonnaD.it lancia la fotogallery Di che segno sei? Scopri dove andare in vacanza!

Il magazine femminile svela le mete per l’estate 2015 adatte a ciascun segno zodiacale

Estate è tempo di vacanze, ma qual è la meta più adatta a ciascun segno zodiacale?

A rivelarlo è la fotogallery interattiva Di che segno sei? Scopri dove andare in vacanza realizzata da DonnaD, il magazine dedicato all’universo femminile che passa in rassegna tutti i segni zodiacali indicando per ciascuno, non solo il luogo ideale in cui trascorrere le vacanze, ma anche il tipo di alloggio e di mezzo di trasporto preferibile, oltre che il compagno di viaggio compatibile secondo lo zodiaco.

I consigli per ogni segno zodiacale

Dall’Ariete ai Pesci passando per la Vergine, se si scorre la fotogallery di DonnaD, è possibile scoprire i pro e i contro del carattere di ciascun segno e sulla base di queste caratteristiche quali sono i bisogni e le necessità che durante questa estate 2015 sarà necessario soddisfare durante le vacanze.

Per un Gemelli che si contraddistingue per un temperamento versatile ma anche orientato alla tensione, ad esempio la meta più indicata è la Turchia dove poter assaporare ogni giorno qualcosa di diverso. L’Ariete, invece, avventuroso ed energico ma anche impulsivo e impaziente, ha bisogno di un’esperienza che ne stimoli il coraggio e il movimento. A tal proposito, l’oroscopo proposto da DonnaD suggerisce una vacanza a Rio de Janeiro possibilmente con un compagno di viaggio del segno del Toro che saprà comprenderne l’impulsività e il decisionismo.

Dove deve andare durante questa estate 2015 il Sagittario? Indipendente ed onesto, ma anche restìo e testardo, per lui può essere indicato un viaggio in bicicletta in Provenza. La tipologia di alloggio da preferire è il couchsurfing e il compagno di viaggio ideale è l’Ariete.

“E’ importante scegliere la meta giusta per le proprie vacanze estive per far sì che corpo e mente siano in equilibrio con il luogo circostante. Scegliere il posto, la tipologia di alloggio, il mezzo di trasporto e il compagno ideale rispetto alla propria personalità può di certo aiutare a rilassarsi al meglio. Lo zodiaco ci viene in aiuto in questo perché ci sa dire quali sono le nostre propensioni e le compatibilità con gli altri segni. Per questo abbiamo pensato di fornire alle nostre lettrici questo contenuto in vista delle partenze estive” spiega la redazione di DonnaD.

Come condividere la fotogallery

La fotogallery realizzata da DonnaD è condivisibile sia sui social network che sui blog copiando e incollando l’apposito codice di condivisione.