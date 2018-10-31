Venerdì alle 11 la conferenza stampa sulle iniziative del Dopolavoro ferroviario: Cineteatro metropolitano, Terzo spazio e premio Italo Falcomatà

Le iniziative del Dopolavoro ferroviario, gli spettacoli del “Cineteatro metropolitano”, gli eventi della rassegna “Terzo spazio” curata dall’associazione “L’amaca”, la settima edizione del premio letterario “Italo Falcomatà” e le altre attività dell’associazione dopolavoristica ferroviaria.

Questi i punti che verranno trattati venerdì mattina in conferenza stampa dal vicepresidente del Dopolavoro ferroviario Nino Malara, dal direttore artistico del “Cineteatro metropolitano” Benvenuto Marra e dal presidente de “L’Amaca” e organizzatore di “Terzo Spazio” Antonio Calabrò. L’appuntamento con i giornalisti è per le ore 11, al primo piano della sede dopolavoristica di via Caprera.