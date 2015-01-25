Doppi Verdena nel 2015

-di Antonio Cormaci. Nel panorama musicale italiano, hanno avuto la loro discreta fortuna, guadagnandosi di decine di migliaia di fan sparsi in tutta la penisola. Si parla dei Verdena, band alternative rock di origine bergamasca, famosa in particolare per aver dato vita a due album estremamente interessanti, “Il suicidio dei samurai”, del 2004, e “Requiem”, del 2007. Il successo definitivo, però, arriva con “Wow”, nel 2011, il secondo album più ascoltato dell’anno.

Dopo l’eclissi durata quasi 4 anni, i Verdena tornano nei negozi di musica con un nuovo “doppio” lavoro, prodotto da Alberto Ferrari (voce del trio bergamasco) e suonato dallo stesso Ferrari, dal fratello Luca e da Roberta Sammarelli.: “Endkadenz vol. I” e “Endkadenz vol. II”. Il primo volume, la cui tracklist è già stata resa nota e che di seguito indichiamo, uscirà il 27 gennaio, tra pochi giorni, e sarà seguito da un tour che toccherà le seguenti città: Maghera, Milano, Firenze, Bari, Catania, Napoli e Bologna.

La tracklist di “Endkadenz vol. I”:

1) Ho una fissa

2) Puzzle

3) Un po’ esageri

4) Sci desertico

5) Nevischio

6) Rilievo

7) Diluvio

8) Derek

9) Vivere di conseguenza

10) Alieni fra di noi

11) Contro la ragione

12) Inno del perdersi

13) funeralus